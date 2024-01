Kolejnych 40 nowych policjantów z garnizonu dolnośląskiego złożyło ślubowanie. Po szkoleniu trafią do swoich jednostek, w tym do Głogowa Grażyna Szyszka

Stan osobowy dolnośląskiego garnizonu Policji powiększył się o kolejnych 40 policjantów, w tym 16 kobiet. Funkcjonariusze złożyli już ślubowanie i pojadą na kurs do szkół Policji w kraju, by potem wrócić do swoich jednostek macierzystych, także do Głogowa.