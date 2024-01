Najlepsze licea i technika w Polsce wyróżnione. Jak wypadły głogowskie szkoły w rankingu?

Kolejny rok z rzędu opublikowany został ranking szkół Perspektywy. W edycji 2024 tego zestawienia nie zabrakło placówek z naszego miasta. Jak wypadły w nim głogowskie szkoły?

Wśród liceów niepublicznej szkole Aslan, która zajęła 204. miejsce w kraju (przed rokiem miała 158). W województwie Aslan zdobył 12. miejsce. I Liceum Ogólnokształcące zajęło 358. miejsce w kraju (rok wcześniej szkoła miała miejsce 303.). Na Dolnym Śląsku dało to szkole 25. lokatę. Obu szkołom ich miejsca dały Srebrną Tarczę rankingu. W rankingu znalazło się też głogowskie II Liceum Ogólnokształcące, które uplasowało się na miejscu 595. (rok wcześniej 430.). Daje to szkole 39. miejsce na Dolnym Śląsku. "Dwójka" zdobyła Brązową Tarczę rankingu.

W rankingu Techników znajduje się tylko jedna głogowska szkoła. Jest nią Technikum nr 3. z Zespołu Szkół Politechnicznych. Placówka znalazła się na miejscu 245., co jest sporym skokiem w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to "Mechanik" znajdował się poza pierwszą pięćsetką szkół. Na Dolnym Śląsku głogowska szkoła zajęła 12. miejsce. Tegoroczna lokata pozwoliła ZSP uzyskać Srebrną Tarczę Perspektyw.