Posiadali broń, narkotyki i nielegalne papierosy. Głogowianie usłyszeli aż 13 zarzutów!

- Ponadto Mateusza Sz. prokurator oskarżył o posiadanie znacznej ilości narkotyków, czyniąc przy tym przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, a Kamila H. prokurator oskarżył o posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej. W toku śledztwa wykryto jeszcze czwartego członka tej zorganizowanej grupy przestępczej, co do którego materiały wyłączono do odrębnego prowadzenia – wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.