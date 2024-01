Zmiany w SPR Chrobry Głogów. Odchodzi Oleksandr Tilte. Kto zostaje w składzie?

Jak do tej pory, to wszystkie informacje z głogowskiego klubu o ruchach kadrowych. Do końca przerwy zimowej zostało jeszcze jednak kilka tygodni. W ich czasie głogowska drużyna będzie intensywnie przygotowywać się do drugiej części sezonu 2023/2024. Do ligowych rozgrywek powróci na początku przyszłego miesiąca. 3 lutego zmierzy się na wyjeździe z Energą Wybrzeże Gdańsk. Na swoim parkiecie głogowianie zagrają zaś 7 lutego, kiedy to w Hali Widowiskowo-Sportowej podejmą Energę Kalisz.

Przypomnijmy, że po 17 kolejkach w Orlen Superlidze Mężczyzn, głogowianie zajmują 4. miejsce w tabeli rozgrywek. Na swoim koncie mają 33 punkty, a do trzeciego miejsca podium brakuje im zaledwie jednego. Nad Chrobrym są Orlen Wisła Płock (51 pkt), Industria Kielce (48 pkt) oraz Górnik Zabrze (34 pkt). Za głogowianami są za to Azoty Puławy (31 pkt) a następnie Energa Kalisz i Azoty Unia Tarnów (po 24 pkt).