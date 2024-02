Tak ma wyglądać budynek dawnego Jubilata w Głogowie po remoncie. Zobacz wizualizacje

Przy okazji spotkania z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych, które w głogowskim ratuszu zorganizowano w ramach ich dnia, prezydent Rafael Rokaszewicz uchylił rąbka tajemnicy co do przebudowy dawnego kina Jubilat. Prace w obiekcie trwają od kilku miesięcy, a do jesieni tego roku ma on przekształcić się w Miejskie Centrum Integracji, które zaoferuje swoje mury właśnie lokalnym organizacjom.