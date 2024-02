Rolnicy zablokowali most w Głogowie. Rozpoczął się protest. Zobacz zdjęcia i film

– To, że dzisiaj te utrudnienia dotykają większości mieszkańców Głogowa i tych, którzy do Głogowa dojeżdżają, czy to do pracy, czy to do szkół, to jest rzecz no normalna, naturalna i my mamy tego świadomość. Prosimy tylko o wyrozumiałość, ale zarazem o wgłębienie się w treść tych problemów, które przedstawiamy, bo chcemy, by ta świadomość dotarła do wszystkich mieszkańców. My nie protestujemy dzisiaj w tej chwili we własnym interesie. To jest podstawa, to jest fundament, ale to się przekłada również na to, że troszczymy się o interesy mieszkańców, w szczególności konsumentów. Jeśli dzisiaj są niezadowoleni z tego, że będą stali gdzieś w korkach, to proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało, kiedy nas producentów rodzimych nie będzie, a będziemy wszyscy czekali, kiedy żywność z Mercosuru bądź zagranicy będzie miała docierać do hubu w Niemczech czy gdzie indziej i będziemy czekać na miskę ryżu, którą nam ktoś w łaskawie da, bo do tego ta polityka się sprowadza – dodaje Bogusław Barnaś.