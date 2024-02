Milionowe długi głogowian wobec ZGM. To niezapłacone rachunki za czynsz i wodę Grażyna Szyszka

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej próbuje odzyskać od lokatorów mieszkań komunalnych i najemców lokali kilkanaście milionów złotych długu. To niezapłacone rachunki za czynsz i wodę. Choć dłużnicy mogą odpracować zaległości to jakoś nie ma na to chętnych.