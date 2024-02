Co z linią kolejową Przemków - Głogów? Trwają prace przy oczyszczaniu terenu pod trasę

Ruszyły prace przygotowawcze oczyszczające teren pod ponowne uruchomienie linii kolejowej do Przemkowa. Dzięki niej pociągi mają kursować między tym miastem a Głogowem.

W ubiegłym roku Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, zapowiedział powrót linii kolejowej do Przemkowa. Trasa ma połączyć to miasto z Głogowem. W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace, które mają przygotować linię do całej inwestycji.

– Trwa właśnie wycinka drzew i krzewów. Przypomnę, że pociągi pojadą na trasie z Chocianowa przez Przemków, Niegosławice, Gaworzyce, Żukowice aż do Głogowa, a Koleje Dolnośląskie zapewnią pasażerom codzienne, komfortowe korzystanie z tej trasy – informuje Tymoteusz Myrda.

W oficjalnych komunikatach nie padają jeszcze żadne konkretne terminy, jednak faktem jest, że pierwsze kroki ku remontowi już poczyniono. W ciągu kilku najbliższych lat powrót pociągów ma się stać faktem. A sama wycinka pozwoli na przeprowadzenie kolejnych prac, które doprowadzą zlikwidowaną przed laty linię do używalności. Po oczyszczeniu terenu trzeba będzie w wielu miejscach położyć nowe tory. Dodatkowo zgłoszono budynek stacji w Przemkowie Odlewni do termomodernizacji.

To już 22 lata od likwidacji tej linii

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski przejął w ubiegłym roku blisko 15 kilometrów trasy od gminy Przemków. Prowadzą one do granicy województwa. Tereny te przekazano bezpłatnie, ale sama gmina ma dzięki przywróceniu linii wiele zyskać. Przez lata mieszkańcy Przemkowa byli coraz bardziej wykluczani komunikacyjnie. A przecież wielu z nich dojeżdża do Głogowa do pracy czy szkół.

Linia kolejowa z Przemkowa do Niegosławic została zlikwidowana w 2002 roku. Od tamtej pory zdemontowano tam większość torów. Jej odbudowa będzie więc kosztowna. Jeśli jednak nic nie stanie na przeszkodzie, to już w ciągu kilku lat pociągi będą mogły wrócić do Przemkowa.

W grudniu 2022 po latach kolej wróciła do Chocianowa. Odnowienie trasy do Przemkowa to kolejny etap zadań rozwijających kolej na Dolnym Śląsku.

