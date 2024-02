Złote Gody dziewięciu par w Grębocicach. Świętowali po pół wieku małżeństwa

– To naprawdę ważna chwila w życiu Was i Waszych rodzin. Cieszy mnie to tym bardziej, że widzę tu same znajome twarze. Mogę śmiało powiedzieć, że będę wręczał te medale znajomym i przyjaciołom, z którymi się nierzadko spotykaliśmy. Cieszę się bardzo, że dostąpiłem tego zaszczytu. Bo to dla mnie ogromne wyróżnienie, kiedy mogę w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć te medale. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to szczególne wyróżnienie. To wyraz uznania dla wierności, dochowania przysięgi małżeńskiej, trudów w wychowaniu dzieci. W każdej rodzinie są dobre i złe chwile. A Wy drodzy państwo jesteście z tego pokolenia, w którym gdy coś się psuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało – mówił wójt Roman Jabłoński.