Blokada Głogowa potwierdzona. W najbliższy czwartek i piątek rolnicy staną na drodze między mostami

Rolnicy staną na DK 12 w Głogowie

To już pewne, że rolnicy zablokują Głogów na dwa dni. Protest jest oficjalnie zgłoszony na czwartek, 29 lutego i piątek, 1 marca. Kto może, niech w tym czasie omija miasto objazdami.

Swój udział w akcji zapowiedziało około pół tysiąca osób. Rolnicy zjadą się do miasta ciągnikami z maszynami rolniczymi, a nawet kombajnami. W czwartek od godziny 10 zajmą oba pasy DK 12 na ulicy Kamiennej Drogi, na odcinku od różowego mostu do mostu na Starej Odrze.

- Ostatnie 15 minut z każdej godziny będziemy uwalniać ruch na obu pasach. Samochody straży, policji i pogotowia będą puszczane bez żadnych problemów – informuje Bogusław Twardochleb, rolnik z Grodźca Małego, który jest w Komitecie Strajkowym.