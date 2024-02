Muzeum w Głogowie pokazało najnowsze eksponaty. Ruszyła nowa wystawa

– Na wystawie zaprezentowaliśmy ponad 120 przedmiotów, które udało się nam pozyskać w latach 2021-2023. Nie są to oczywiście wszystkie obiekty, które pozyskaliśmy, bo w samym tylko 2023 roku udało nam się wzbogacić nasze zbiory o ponad 300 sztuk. Zabytki, które mogą państwo obejrzeć to tylko wybrane przedmioty. Chciałyśmy stworzyć tym obiektom taką wyjątkową oprawę, która podkreślałaby sens naszego motta i pokazywała, że w tym teatrze życia warto zwrócić uwagę na rzeczy, które choć są niepozorne to wyróżniają się spośród reszty. Czy udało się nam to osiągnąć? Mam nadzieję, że ocenią to państwo sami i będzie to jak najbardziej pozytywny efekt – mówi Paulina Lemańska, kuratorka wystawy.