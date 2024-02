Rolnicy zablokują Głogów. I to na dwa dni! Szykują się blokady dróg w samym mieście, ale też tych dojazdowych

Rolnicze protesty wrócą do Głogowa. Za tydzień, 29 lutego i 1 marca (czwartek i piątek) zostaną zablokowanie zablokowana droga DK-12 (odcinek między mostami) oraz dwie drogi dojazdowe - DW-329 (jerzmanówka) i DW 292 (w kierunku Grębocic). Ale jak mówi Ludwik Twardochleb z komitetu strajkowego, jak stanie most, to zostaną zablokowane wszystkie drogi w mieście.

- Tym bardziej, że udział w blokadzie zapowiedziało już około pół tysiąca uczestników. Planujemy, by co godzinę puszczać samochody przez 15 minut - dodaje.