Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Głogowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głogowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piłkarze Miedzi Legnica zremisowali z Chrobrym Głogów, zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Głogów, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piłkarze Miedzi Legnica zremisowali z Chrobrym Głogów, zobaczcie zdjęcia W rozgrywkach I Ligi Piłki Nożnej Miedź Legnica zremisowała z Chrobrym Głogów 1 : 1. Bramkę dla legniczan zdobył Marcel Mansfeld a dla głogowian Mikołaj Lebedyński. 📢 Targowisko Miejskie w Sławie przyciąga wielu handlowców i klientów. Można tam kupić niemal wszystko! Zdjęcia Sława to nie tylko jezioro i plaża. To także miejskie targowisko, które ma swój klimat i wiernych wielbicieli. Na zakupy przyjeżdżają do Sławy mieszkańcy całej okolicy, także z Głogowa. 📢 Wizja lokalna na głogowskim cmentarzu. Policjanci zaglądali pod płyty rodzinnego grobu. Zobaczcie zdjęcia Na głogowskim cmentarzu odbyła się nietypowa akcja policji. W obecności śledczych i rodziny podniesiono nagrobne płyty mogiły Sawickich. Sprawdzano, czy są pod nimi ślady dochówku urny obcej osoby, co od pół roku podejrzewają dzieci spoczywających w grobie rodziców.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Głogów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strażacy z OSP Grębocice żegnają swojego kolegę Jacka Prędę Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach żegnają swojego druha Jacka Prędę. Służył w jednostce od 1998 roku.

📢 Od 29 września odcinek S3 od Kamiennej Góry do Lubawki jest już przejezdny Od 29 września nowy, dolnośląski fragment drogi ekspresowej S3 jest już przejezdny. Jest to odcinek od Kamiennej Góry do granicy z Czechami (Lubawki). Droga S3 łączy południe Polski ze Świnoujściem.

📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Pijany jechał hulajnogą elektryczną. 2500 złotych mandatu dla 20-latka z Głogowa Spory mandat do zapłacenia to efekt bezmyślnej jazdy 20-letniego głogowianina, który mając blisko promil alkoholu w organizmie wsiadł na elektryczną hulajnogę. Zatrzymał go patrol policji.

📢 Młode głogowianki będą walczyć o medale. Legion leci na mistrzostwa świata do Turcji Ekipa Legionu Głogów wyruszyła dziś wraz z resztą kadry narodowej na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata organizowane w Turcji.

📢 Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny semestr. To już trzy pokolenia słuchaczy. WIDEO W Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie zainaugurowano kolejny semestr na Głogowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"