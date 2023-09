Wizja lokalna na głogowskim cmentarzu. Policjanci zaglądali pod płyty rodzinnego grobu. Zobaczcie zdjęcia

- Dziesięć lat temu, pochowaliśmy urnę brata i też taki się robił, ale podsypywaliśmy piachem i było dobrze. Teraz znowu jest. Zwróciliśmy też uwagę na to, że jedna z płyt nagrobka się rusza. Poprosiłem też kamieniarza, by zobaczył to fachowym okiem i przyznał, że to ślady po urnie. Nie wypowiedział się oficjalnie, bo się bał kłopotów.