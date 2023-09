W Głogowie ruszyła kolejna wystawa modelarska. "Garnizon" już po raz 19. WIDEO, FOTO

To już 19. edycja Głogowskiej Wystawy Modelarskiej "Garnizon", której organizatorem od lat jest Klub Batalionowy 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie. Zaprasza on do współpracy modelarzy z całego regionu. Swoje prace mogą tam składać zarówno doświadczeni miłośnicy tego hobby, jak i amatorzy. Wiek również nie ma tu znaczenia. Liczy się jedno - promocja modelarstwa.

W tym roku swoje prace złożyło 23. modelarzy, którzy przygotowali blisko 270 prac.

– Modele z różnych branży. Jest wojsko, jest kolejnictwo, jest żeglarstwo, jest mnóstwo innych modeli. Karton, plastik, trochę metalu, także z każdej dziedziny modelarstwa. Prace złożyli modelarze od Szczecina, przez Nowe Miasteczko, Polkowice, Lubin, Głogów oraz Wrocław – mówi Emil Pietrzak, kurator wystawy.

Wystawę można oglądać w Klubie Batalionowym w godzinach od 11 do 13 oraz od 15 do 17. Dla grup zorganizowanych również w innych godzinach po umówieniu się telefonicznym.

Zobaczcie zdjęcia: