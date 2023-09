Głogów: Co dalej z budową przejścia podziemnego? Zrezygnują z prac, czy rozpiszą nowy przetarg?

– Wykonawcy do tej pory nie wypłacono zbyt wielu pieniędzy. To nie jest tak, że przelaliśmy miliony a inwestycja leży. Po zrobieniu inwentaryzacji pilnie trzeba będzie przystąpić do minimalizacji obciążeń, przede wszystkim udrożnienia przejść, które zablokowały prace budowlane – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz. – Dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż kilka lat temu, gdy podejmowano decyzję o budowie przejścia. Dziś wiemy, że został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Głogowa wraz z mostem, co diametralnie zmienia kwestię postrzegania ruchu w tym miejscu. Na pewno wystąpimy do GDDKiA o zastosowanie innej możliwości upłynnienia ruchu, chociażby poprzez zamontowanie sygnalizacji – mówi Rafael Rokaszewicz.