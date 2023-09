Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Głogowie? Rada miejska pracuje nad prohibicją. WIDEO

Dodajmy jednak, że jeśli uchwała powstanie, to prohibicja nie będzie pełna. Wciąż w nocy alkohol będzie można kupić w lokalach gastronomicznych.

– Niekoniecznie nie będzie można kupić alkoholu w nocy, bo temat dotyczy tylko sklepów. Gastronomia jak najbardziej jest tutaj możliwa do działania przez całą dobę. Tak naprawdę w przypadku Głogowa mamy jeden całodobowy sklep. Mamy też jeden sklep, który działa do późnych godzin w nocy, no i oczywiście jest kwestia kilku stacji paliw, gdzie też jest alkohol sprzedawany – dodaje prezydent.