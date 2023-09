Od 29 września odcinek S3 od Kamiennej Góry do Lubawki jest już przejezdny

Od 29 września nowy, dolnośląski fragment drogi ekspresowej S3 jest już przejezdny. Jest to odcinek od Kamiennej Góry do granicy z Czechami (Lubawki). Droga S3 łączy południe Polski ze Świnoujściem.

Na węźle Kamienna Góra Północ otwarto odcinek drogo ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Kamienna Góra Północ i Lubawka. Tym samym kierowcy mają do dyspozycji kolejny fragment biegnącej wzdłuż zachodniej granicy trasy S3. Łącznie to prawie 420 km ekspresowej S3 łączącej południe Polski ze Świnoujściem w zachodniopomorskim.

W budowie pozostaje jeszcze łącznie 50 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem a Troszynem w woj. zachodniopomorskim oraz pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku. Ich oddanie planowane jest na przyszły rok.

Docelowo droga ekspresowa S3 na terenie naszego kraju będzie miała 470 km. W otwarciu dolnośląskiego odcinka S3 uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. – Budujemy spójną sieć drogową w naszym kraju, w każdym jego regionie. Aby Polska mogła się dobrze rozwijać, potrzebne są jak najlepsze połączenia komunikacyjne na osi północ-południe. Zgodnie z naszymi deklaracjami wybudowaliśmy drogę S3 do samej granicy polsko-czeskiej. W przyszłym roku zaś kierowcy pojadą tunelem między Bolkowem a Kamienną Górą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S3 połączy się z D11

GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie dla całego 15-kilometrowego odcinka od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Jednak do ruchu został udostępniony ponad 12-kilometrowy odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a węzłem Lubawka. Pozostały 3-kilometrowy odcinek od węzła Lubawka do granicy państwa zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej. Według zapowiedzi czeskiej administracji drogowej Ředitelství silnic a dálnic ČR nastąpi to w 2025 r.

Ekspresówka w liczbach

Prace przy budowie odcinka pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa trwały 37 miesięcy. S3 to droga dwujezdniowa wyposażona w dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. W ramach zadania powstały trzy węzły drogowe:

Kamienna Góra Północ,

Kamienna Góra Południe

Lubawka. Ponadto przebudowano prawie 6 km dróg poprzecznych, wybudowano 16 km dróg serwisowych oraz 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Obszar budowy obejmował powierzchnię około 200 ha, a łączna powierzchnia przykryta asfaltową nawierzchnią wynosi ponad 450 tys. m2. Budowa wymagała wykonania prawie 2 mln m3 wykopów i nasypów. Na całej 15-kilometrowej trasie wybudowano 21 mostów i wiaduktów o łącznej długości ok. 4,5 km, co stanowi prawie 30 proc. długości odcinka.

W zakresie ochrony środowiska wykonano 13 przejść dla zwierząt małych i średnich, równocześnie 11 największych wiaduktów pełni funkcję dolnych przejść dla zwierząt dużych. Wybudowano około 9,3 km ekranów akustycznych oraz ponad 10 km ogrodzeń dla płazów.

Wartość całego zadania to ponad 1,1 mld zł, łącznie m.in. z kosztami opracowań projektowych, nadzoru i badań archeologicznych, wykupem gruntów i samą realizacją robót.

S3 łączy Bałtyk z Sudetami i nie tylko

GDDKiA przypomina, że po zakończeniu w przyszłym roku budowy tunelowego odcinka S3 oraz pomiędzy Świnoujściem i Troszynem powstanie nowoczesny szlak komunikacyjny wzdłuż zachodniej granicy Polski. Skomunikujemy porty w Świnoujściu i Szczecinie, poprzez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę z Czechami.

- Ułatwimy międzynarodowy transport drogowy, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostrady A2, A4 i A6 oraz sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską. Całą trasę ze Świnoujścia do granicy z Czechami będzie można przejechać w nieco ponad 4 godz., a po ukończeniu budowy czeskiej D11 zyskamy dogodne połączenie z Pragą – informuje zarządca drogi.

Dofinansowanie unijne do inwestycji

Budowa S3 od Kamiennej Góry do Lubawki (granica państwa) została dofinasowana środkami Unii Europejskiej w ramach umowy obejmującej realizację czterech odcinków od Legnicy do Lubawki. Wartość całkowita projektu wynosi 3 694 508 698,99 zł, z czego dofinansowanie unijne to 817 858 431,98 zł.

Organizacja ruchu na S3

W przyszłym roku GDDKiA udostępni do ruchu odcinek Bolków - Kamienna Góra. Do tego czasu wjazd od północy na oddany 29 września odcinek będzie możliwy z DK5 na węźle Kamienna Góra Północ. Na kolejnym węźle tj. Kamienna Góra Południe dostępne będą wszystkie relacje dla kierujących. Na ostatnim węźle Lubawka, z uwagi na brak kontynuacji drogi szybkiego ruchu po stronie czeskiej, pojazdy zostaną przekierowane na drogę wojewódzką nr 369 (DW369).

Dla pojazdów poruszających od granicy obecną DK5 wjazd na drogę S3 będzie możliwy na węźle Lubawka poprzez DW369 lub też na kolejnym węźle Kamienna Góra Południe poprzez DW367. Na węźle Kamienna Góra Północ pojazdy zostaną przekierowane na istniejący odcinek DK5 w kierunku Bolkowa.

Dla pojazdów ciężarowych obowiązują istniejące ograniczenia tonażowe na granicy w miejscowości Lubawka (obecna DK5) do 9 ton dopuszczalnej masy całkowitej (dmc) oraz na DW369 do 12 ton dmc. Pojazdy ciężarowe powyżej 12 t dmc, kierujące się do Lubawki, powinny zjechać z węzła Kamienna Góra Południe na obecną DK5. Z uwagi na powyższe ograniczenia samochody ciężarowe o masie powyżej 9 t dmc kierowane są poprzez DK3 do przejścia granicznego w Jakuszycach.

