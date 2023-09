Pijany jechał hulajnogą elektryczną. 2500 złotych mandatu dla 20-latka z Głogowa Kacper Chudzik

Spory mandat do zapłacenia to efekt bezmyślnej jazdy 20-letniego głogowianina, który mając blisko promil alkoholu w organizmie wsiadł na elektryczną hulajnogę. Zatrzymał go patrol policji.