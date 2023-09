Są pierwsze pieniądze na remont Starej Poczty w Głogowie. Projekt nabiera kształtu

– To bardzo duża kwota i ja osobiście bardzo się cieszę. Jest to co lubię. Łączymy coś historycznego z nowoczesnością, bo budynek zabytkowy Starej Poczty, w którym znajdzie się Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego. A w tym mamy też swój interes jako miasto, bo część pomieszczeń będziemy zajmować jako urząd, jako te jego komórki gospodarcze. Z jednej strony upiększamy przestrzeń, a z drugiej robimy coś dla przyszłości mieszkańców Głogowa – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.