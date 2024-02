Dziś Dzień Nauki Polskiej. Jan z Głogowa był jednym z najwybitniejszych umysłów swoich czasów

Dzień Nauki Polskiej to państwowe święto ustanowione w rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych polskich naukowców - Mikołaja Kopernika. 19 lutego to dzień wszystkich ludzi nauki z naszego kraju. A więc i idealny czas aby przypomnieć sylwetkę Jana z Głogowa - naukowca związanego bezpośrednio z Mikołajem Kopernikiem.

Jan z Głogowa urodził się około roku 1445 w rodzinie Schillingów. W dorosłości nie używał jednak tego nazwiska, a przedstawiał się właśnie jako Jan z Głogowa, Głogowczyk lub Głogowita.

– Taka postawa była oznaką lokalnego patriotyzmu. Choć nazwisko mogło sugerować niemieckie korzenie, sam Jan czuł się Polakiem – mówi Dariusz Czaja, głogowski regionalista.

Ukończył on z wyróżnieniem szkołę przy głogowskiej Kolegiacie, a następnie wyjechał do Krakowa, gdzie podjął studia na Akademii Krakowskiej. W ciągu następnych lat zdobywał szybko kolejne stopnie, dochodząc wreszcie do magistrium nauk wyzwolonych, co odpowiada dzisiejszemu stopniowi doktora.

Jan z Głogowa - rycina Domena Publiczna

Szybko też z żaka stał się wykładowcą na swojej uczelni. Przez kolejne 40 lat wykładał na niej m.in.: łacinę, astronomię, astrologię, gramatykę, geografię, fizykę, logikę czy też matematykę. Sam również się doskonalił i zgłębiał studia teologiczne. W swojej karierze edukował też litewskiego Janusza Aleksandrowicza Holszańskiego z polecenia polskiego króla. Tutaj warto właśnie dodać, że jednym z jego studentów był nie kto inny a Mikołaj Kopernik.