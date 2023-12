ORP Głogów. Okręt wojenny nazwany na cześć miasta. Poznaj jego historię. ZDJĘCIA

Był to okręt desantowy zbudowany według projektu 771A - tego typu okręty wchodziły do służby w latach 1964-1971. ORP Głogów stocznię opuścił w październiku 1971 roku. ORP „Głogów" miał długość ok. 75 m, a jego załogę stanowiło około 40 osób. Wyporność okrętu wynosiła 900 ton. Choć okręt nosił nazwę „Głogów" to można ją było zaobserwować jedynie na dzwonie okrętowym. Napis na burcie przedstawiał jedynie jego numer taktyczny ODS 809 (ODS czyli okręt desantowy średni).

Jak pisze we wspomnieniowej książce Edward Wejner - były dowódca 35. Pułku Desantowego (słynne Niebieskie Berety) - desantowce tego typu miały w przypadku inwazji na kraje zachodnie wysadzać żołnierzy na wybrzeżu Danii.

Po upadku PRL-u zmieniła się koncepcja wojsk morskich, przez co zrezygnowano z okrętów desantowych. Wszystkie okręty desantowe projektów 770/771 wycofano ze służby w latach 1990-1991. Do celów naukowych zachowano jedynie dwie jednostki.