Sekrety wieży głodowej w zamku w Głogowie. Wciąż znajdziesz tu ślady po więźniach

Wieża głodowa zamku - poznaj jej sekrety

Głogów to miasto, w którym relikty przeszłości można znaleźć niemal na każdym kroku. Wciąż jednak trafić można na rzeczy nieznane, lub takie - o których wie niewielu. Na ślad takiej właśnie historii sprzed wieków trafili Damian Szczepanowski i Paweł Łachowski. A na odkrywaniu tajemnic znają się jak mało kto - to członkowie Głogowskiego Ruchu Odkrywców Tajemnic. We wrześniu ubiegłego roku wydali książkę na temat wieży głogowej.