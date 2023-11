85 lat temu spłonęła synagoga w Głogowie. Kolejna rocznica Nocy Kryształowej. WIDEO

– Może nie była jakaś ogromna w stosunku do tej we Wrocławiu czy do tej w Berlinie natomiast wzorowano się właśnie na berlińskiej, kiedy powstawała synagoga w naszym mieście. Ona powstała w roku 1892. Projektowało ją dwóch architektów z Berlina i właśnie dopatrywano się tego, że jest wzorowana na synagodze berlińskiej. Miała wysoką wieżę na 32 metry. Zakończona ta wieża była piękną kopułą. We wnętrzu posiadała miejsce dla 300 mężczyzn i 250 kobiet – mówi Dariusz Czaja.