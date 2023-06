To najwyższa wieża ratuszowa na Śląsku. Widok na Głogów zapiera dech. WIDEO, FOTO

Największa taka wieżą na południu kraju

Wieża ratuszowa w Głogowie to miejsce lubiane przez turystów. Nic dziwnego, bo oferuje wspaniałą panoramę na miasto. Warto wiedzieć, że jest to najwyższy tego typu obiekt na Śląsku, a drugi co do wysokości w Polsce.

– Ustępuje tylko gdańskiej wierzy ratuszowej. Ponad 80 metrów wysokości robi jednak swoje, aczkolwiek turyści wchodzą raptem na 47 metr, ponieważ na tej wysokości znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę miasta – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.