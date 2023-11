Fosa miejska w Głogowie to nie tylko miejsca na przechadzkę. Kryje setki lat historii. WIDEO

Fosa miejska w Głogowie to miejsce idealne do popołudniowych spacerów. To jednak również miejsce, które może zafascynować miłośników historii. Fosa miejska kryje w sobie bowiem setki lat historii Głogowa - o czym opowiada nam Dariusz Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, lokalny regionalista.

– Głogowska fosa jest nie tylko miejscem turystyczno-spacerowym, wypoczynkowym dla mieszkańców i turystów, ale przede wszystkim jest to miejsce historyczne. Pamiętajmy o tym, że jest to jeden w zasadzie fragment, który zachował się do naszych czasów. A decyzja o budowie fosy zapadła w czasach habsburskich, w roku 1630, kiedy Głogów stał się twierdzą – opowiada Dariusz Czaja.

Sam fakt stworzenia w Głogowie twierdzy był jedną z najbardziej dramatycznych decyzji w historii miasta. Zarówno w tamtych czasach, jak i później, gdy miasto niszczone było podczas wojen.