Skarb z Głogowa i jego losy. To jeden z największych skarbów w historii Polski

Skarb z Głogowa to prawie 23 tysiące monet. To niezwykłe znalezisko

– Od tego czasu w Europie znaleziono trochę dużych skarbów, ale w Polsce to chyba wciąż największe tego typu znalezisko. Większy jest jedynie tzw. skarb milenijny z Wrocławia, złożony z kilkudziesięciu, lub może nawet kilkuset tysięcy denarów jagiellońskich. Jednak jest on wciąż niepoliczalny– mówi nam Krystian Książek, specjalista w dziedzinie numizmatyki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie posiada w swoich zbiorach niezwykłe znalezisko. Chodzi oczywiście o słynny Skarb z Głogowa, w skład którego wchodzi blisko 23 tysiące monet, ich fragmentów oraz sztabek - w większości z XIII wieku. Odnaleziono go w 1987 roku. Na tamtejsze czasy było to jedno z największych znalezisk na całym kontynencie.

Skarb z Głogowa ma pod opieką Krystian Książek

To właśnie pan Krystian od lat opiekuje się skarbem, który spoczywa w magazynach głogowskiego muzeum. Sam skarb prezentowany jest w zamku w ramach stałej wystawy. To, co mogą zobaczyć zwiedzający, to jednak niewielki odsetek tego, co znajduje się w zbiorach. Na wystawę wchodzi nieco ponad 100 monet, tymczasem skarb liczy sobie o wiele więcej. Jak mówi nam opiekun zbioru to aż 22 888 obiektów - przede wszystkim monet, ale też 7 sztabek, jedna bryłka i bardzo mały fragment ozdoby. Zachowały się też fragmenty naczynia klepkowego gdzie skarb był ukryty, niektóre klepki mają nawet odciśnięte monety.