Głogowski Nepomucen. Co wiecie o rzeźbie przy różowym moście? WIDEO

Przechodząc Mostem Tolerancji w Głogowie wielokrotnie mijaliście figurę, ustawioną na wysokości Mariny. To posąg Świętego Jana Nepomucena. Dlaczego stoi właśnie w tym miejscu? Stawianie figur tego świętego przy mostach to wielowiekowa tradycja. Przede wszystkim warto jednak wiedzieć, że ten głogowski Nepomucen nie jest oryginalnym posągiem w tym miejscu. Postawiono go w 2003 roku, aby zastąpić zaginioną przed laty dawniejszą figurę.

– Znajduje się po prawej stronie odry na Ostrowie Tumskim. To Figura Świętego Jana Nepomucena, czyli patrona miast, które znajdują się nad rzekami, akwenami wodnymi, który miał chronić oczywiście przed różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, potopami, powodziami i tak dalej. Ta obecna figura Jana Nepomucena powstała z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Głogowskiej wraz z nastaniem XXI wieku. Natomiast do dziś nie odnaleziono tej oryginalnej figury, która znajdowała się na moście Hindenburga. Były czynione poszukiwania swego czasu, nawet kilka lat temu jeden z głogowskich płetwonurków poszukiwał części, ponieważ jedna z legend głosi, że w pozostałości po tej figurze znajdują się gdzieś w głębinach Odry – mówi Dariusz Czaja, głogowski regionalista.

Figura Jana Nepomucena w Głogowie Kacper Chudzik

Stara rzeźba zaginęła w 1945 roku, natomiast ta z 2003 roku to dzieło autorstwa Dariusza Maściucha. W postumencie rzeźby umieszczono dokumenty z epoki i złożono je do stalowej tuby.

