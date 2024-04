105 lat temu Błękitna Armia Hallera przejeżdżała przez Głogów

„Czwartego dnia podróży koleją, we wtorek 22 kwietnia w południe ujrzeli mury Głogowa i Odrę. Był to jakoby przedsmak Polski. Ale do granicy był spory kawałek drogi, bo Traktat Wersalski nie wytyczył nam jeszcze zachodniej rubieży (...). Ale choć nie całym Wielkim Księstwem zawładnęła Rzeczpospolita, władał tam niepodzielnie duch polski mimo pruskich bagnetów. Bo oto, gdy tylko pociąg zjawiał się na stacyjkach zwalniając biegu, nagle spomiędzy żołnierzy niemieckich strzegących dworca, wyrywał się niejeden „Prusak” i wskakiwał co żywo do wagonu witany głośnym „hurra” przez Polaków. Zaczem zwracał się po raz ostatni do swoich byłych kolegów i wrzasnąwszy „A to macie ode mnie pierony na pamiątkę” ciskał w ich stronę pikelhaubę” (niemiecki hełm - dop. red.) - wspomina przejazd przez Głogów porucznik Ignacy Wieniewski.