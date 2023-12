Rozbicie Dzielnicowe w Polsce to prawdziwa "Gra o Tron". Głogów miał w niej swoją rolę. WIDEO

Zjazd był niezwykle ważnym wydarzeniem tamtego okresu, ale nie wiemy dokładnej, jak przebiegał. Pewne jest jednak, że miał wpływ na rozwiązanie wielu wymagających pilnej uwagi spraw ówczesnych możnych.

– Źródła nie mówią nam o tym, w jaki sposób te spotkanie przebiegało. Warto tu wspomnieć, że to wszystko zaczęło się po śmierci księcia wielkopolskiego - Mieszka III Starego, gdzie wówczas książęta, jego bracia podzielili, się na dwa obozy, które rywalizowały o władzę w Polsce dzielnicowej. Henryk Brodaty starał się być tutaj neutralny i właśnie Głogów był tym miejscem, gdzie miało dojść do pojednania aby zażegnać różnego rodzaju konflikty między książętami. Ale to nie jedyna strona, bo chodziło też o zażegnanie konfliktów między książętami a dostojnikami duchowieństwa, bo tutaj trzeba powiedzieć, że niektórzy książęta byli skonfliktowani z arcybiskupem Henrykiem Kietliczem, który też tutaj przybył. Chrzest najmłodszego dziecka pary książęcej był znakomitym pretekstem do tego, żeby załagodzić stosunki wówczas panujące w Polsce. Co ciekawe pismo ugody głogowskiej zostało wysłane do papieża w celu jego akceptacji – dodaje Dariusz Czaja.