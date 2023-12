Głogów ma prawa miejskie od 770 lat. Minęła właśnie rocznica ich nadania. WIDEO

– Bardzo szybko powstał więc, w dzisiejszym słowie samorząd, który sam zarządzał miastem. Pamiętajmy też, że przy lokowaniu miasta, książę zostawił sobie na własność takie dwa pasy na zachód od niego. Była to dawna osada targowa z kościołem Świętego Piotra i cały pas północny wzdłuż odry, dzisiejszy Bulwar Nadodrzański. W północno-zachodnim narożniku swojego terenu wybudował zamek, jako swoją siedzibę. Natomiast te tereny, którymi dysponował bezpośrednio, później służyły mu na przykład do nadawania miejsca pod klasztory, kościoły do budowania łaźni miejskiej, ogrodów – kontynuuje prezydent Rokaszewicz.