Trwają przygotowania do przebudowy drogi z Głogowa w stronę huty. Co się zmieni?

W głogowskim ratuszu doszło do spotkania samorządowców zaangażowanych w projekt zapowiadanej od pewnego czasu przebudowy drogi z Głogowa w kierunku huty. Prezydent Rafael Rokaszewicz, wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda opowiedzieli nieco więcej o tym, jak ma wyglądać inwestycja.

Przede wszystkim podzielona została ona na dwa etapy. Pierwszy obejmie odcinek od skrzyżowania ulic Sikorskiego, Piłsudskiego i Północna do planowanego węzła przyszłej obwodnicy – na wysokości Biechowa. Drugi etap to remont drogi od węzła w kierunku huty.

– Jeśli chodzi o pierwszy etap, to mówimy tu też o budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Piłsudskiego oraz Północnej. Od tego skrzyżowania do planowanego węzła obwodnicy powstanie droga w standardzie czterech pasów – mówi prezydent R afael Rokaszewicz.

Na to zadanie miasto ma zabezpieczone pieniądze, które pozyskało w ramach dotacji z Polskiego Ładu. To część większego, 40-milionowego przedsięwzięcia, rozwijającego dojazd do miejskiej strefy inwestycyjnej oraz rozbudowie miejskiej strefy. Po ogłoszeniu przetargu wykonawca będzie miał dwa lata na zaprojektowanie i wykonanie prac. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg, w którym wyłoniony będzie wykonawca zadania.