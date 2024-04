Doświetlą przejścia dla pieszych na dolnośląskim odcinku DK12. W Głogowie i Serbach jest ich trochę

Niestety, jedno z ważniejszych w mieście przejść na DK 12, koło mostu i zamku, nie zostanie doświetlone, bo nie znalazło się w projekcie programu.

- Miało być ono zlikwidowane na rzecz przejścia podziemnego. Niestety, miastu nie udało się go zrealizować. Ono będzie doświetlone przez miasto Głogów. Z tego, co wiem już uzgadniane projekty. Gmina miejska ma doświetlić to przejście oraz postawić sygnalizację świetlną wzbudzaną - dodała M. Szumiata.