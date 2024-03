Rusza drugi etap budowy drogi pomiędzy Retkowem a Starą Rzeką w gminie Grębocice

Będzie ścieżka rowerowa, przepusty i zjazdy na działki

27 marca podpisano umowę z wykonawcą na to zadanie. Na blisko 10-kilometrowym odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia, a obok drogi powstanie ścieżka rowerowa o długości ponad 3 km. Prócz tego przebudowane zostaną zjazdy do działek, przepusty i rowy przydrożne oraz skrzyżowanie z drogą na Proszyce. W planie są także nowe nasadzenia. Inwestycja potrwa do wiosny przyszłego roku, jednak większość prac zaplanowano na ten rok.