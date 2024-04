Miejska Komunikacja w Głogowie ma pół wieku. Przez pierwszy rok na dwóch liniach jeździło pięć autobusów

W 1984 roku w Głogowie jeździło już 38 autobusów

W rok po rozpoczęciu działalności w Głogowie zajezdnię komunikacji przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy, a to za sprawą zmiany podziału administracyjnego kraju i przejścia Głogowa do województwa legnickiego. Przedsiębiorstwo posiadało już siedem autobusów i dwa mikrobusy, a liczba tras komunikacyjnych została podwojona. W ciągu kolejnych dziesięciu lat aż sześciokrotnie zwiększyła się liczba pojazdów. W 1984 roku 38 autobusów kursowało na 11 liniach o łącznej długości 314 km. Wówczas zajezdnia znajdowała się przy ul. Słowiańskiej.

Zbudowano pierwszą bazę przy Rudnowskiej

Nowa zajezdnia od 2015 roku

2 września 2013 r. w siedzibie Komunikacji Miejskiej w Głogowie podpisano umowę na budowę nowej zajezdni autobusowej. Powstanie nowej bazy nie byłoby możliwe bez wsparcia Władz Gminy Miejskiej Głogów, które zapewniły jej finansowanie. Przedsięwzięcie współfinansowanie było również ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Inwestycja realizowana była przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez AGP Sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawcą robót budowlanych była Skanska S.A. z Warszawy. Inżynierem kontraktu było Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych Inwestor Sp. z o.o. z Głogowa. Nową zajezdnię oddano do użytku w 2015 roku.

Obecnie KM posiada ponad 30 autobusów obsługujących 11 linii komunikacyjnych - osiem kursujących w granicach administracyjnych miasta Głogowa i trzy linie do miejscowości Jerzmanowa (wybrane kursy linii nr 11 do miejscowości Bądzów) oraz wybrane kursy linia nr 5 wydłużone są do Szczyglic.

Źródło i zdjęcia: archiwum KM, UM i TG