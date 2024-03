Staś Komorek z Głogowa w The Voice Kids. Drozd: "On jeszcze zamiesza na rynku muzyki"

– Nie wiem czy Staś będzie chciał w późniejszych latach iść w karierę wokalną, ale jeśli tak to ma przed sobą przyszłość. Ten chłopak jeszcze zamiesza na rynku muzyki. Jest bardzo utalentowany, ale co ważne, pełen pokory. Zna wartość ciężkiej pracy nad rozwojem talentu. Gdy przyszedł do nas trzy lata temu, ze swoim niesamowitym głosem zapytałam go: gdzie Ty się przez tyle lat uchowałeś? – wspomina z uśmiechem Dorota Drozd.