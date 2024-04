Droga przez mękę, czyli DW 319 Głogów - Sława, będzie remontowana? Drogowcy robili pomiary

Według kierowców, droga wojewódzka nr 319 Głogów – Sława jest jedną z najgorszych w regionie. Pod względem fatalnego stanu nawierzchni prawie wcale nie ustępuje DW 292 w kierunku huty. Na wielu odcinkach nawierzchnia jest dziurawa, jak szwajcarski ser, a doraźne łatanie jezdni nie poprawia komfortu jazdy. Do tego, niektóre wyrwy w jezdni są tak głębokie, że można uszkodzić auto. A że ruch na tej drodze jest spory, nie trzeba nikogo przekonywać. Zwłaszcza w letnie weekendy, gdy nad Jezioro Sławskie jadą ludzie nie tylko z Głogowa, ale i z południowych regionów Dolnego Śląska.

Drogowe pomiary koło Sobczyc

Zarządca drogi, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, pytana wielokrotnie o to, czy zamierza wyremontować swój odcinek drogi Głogów – Sława, w poprzednich latach odpowiadała wymijająco. Zazwyczaj po zimie wysłała ekipę, by zrobić remonty cząstkowe. Wiosną tego roku powiało nadzieją.

- Koło Sobczyc drogowcy robią jakieś pomiary. I to w kilku miejscach. Stoi maszyna i mierzy asfalt - informowali nas kierowcy.

Na DW 319 badali warstwy konstrukcyjne jezdni

Czy faktycznie DW 319 zostanie wreszcie solidnie wyremontowana? Zapytaliśmy zarządcę o to, czy szykuje się do tego długo wyczekiwanego przez kierowców zadania. Otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź od DSDiK we Wrocławiu. Oto ona:

Prowadzone badania geologiczne na odcinku drogi wojewódzkiej nr 319, od granicy województwa do miejscowości Sobczyce, mają na celu sprawdzenie istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni oraz jej podłoża w celu oszacowania kosztów remontu. Prace remontowe będą planowane w miarę posiadanych środków finansowych.

DW nr 319 ma 21 km i łączy Głogów ze Starym Strączem

Dodajmy, że granica województwa znajduje się na wysokości Kulowa. Kiedy ruszą jakiekolwiek remonty, wiąż nie wiadomo. Z informacji wynika jednak, że na odcinku z Głogowa do Sobczyc prawdopodobnie żadnego większego remontu nie będzie. Zapewne w związku z planowaną budową obwodnicy Głogowa, bo właśnie w tym miejscu ma powstać jeden z jej węzłów zjazdowych.

Przypomnijmy, że DW 319 o długości 21 km łączy Głogów ze Starym Strączem. Droga w całości leży na terenie powiatów wschowskiego i głogowskiego.