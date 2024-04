Przejście w obrębie skrzyżowania Obrońców Pokoju z Armii Krajowej w Głogowie będzie oświetlone

Trasa pieszo-rowerowa połączy rondo Hutników z ulicą Legnicką

Niebawem rozpoczną się też prace w terenie związane z budową ścieżki dla pieszych i rowerzystów w Głogowie w ciągu DK12. Trasa pieszo-rowerowa będzie miała długość ok. 2 km i zostanie zrealizowana na odcinku od ul. Piłsudskiego - rondo Hutników do skrzyżowania z ul. Legnicką.

Planowana jest także przebudowa zjazdów oraz przepustów znajdujących się w ciągu projektowanej ścieżki. Zamontowane zostaną urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. bariery odgradzające, a słabo doświetlone odcinki będą oświetlenie.

Umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego z Głogowa, została podpisana w marcu 2023 r. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę ok. 7,7 mln zł. Zakończenie robót to IV kwartał tego roku.