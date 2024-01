Samorządowe wybory 2024. Kto znowu powalczy o stanowisko, a kto ma inne plany? Prezydent Głogowa i wójtowie podjęli już decyzje

Wiosną tego roku czekają nas wybory samorządowe. Premier Donald Tusk ogłosił, że do urn wyborczych pójdziemy 7 kwietnia. W przypadku, gdy będzie to wymagana druga tura, odbędzie się ona dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia.

Prezydent Głogowa planuje startować

W Kotli jest na razie jedna oficjalna kandydatka na wójta

Co zrobią wójtowie gmin: Głogów, Żukowice i Jerzmanowej?

W Pęcławiu powieje nowym

- Będę kandydował do Sejmiku Dolnośląskiego z list Trzeciej Drogi – przyznaje szczerze. - Ale zależy mi, by gmina trafiła dobre ręce i aby następca kontynuował zaczęte inwestycje. A wśród mieszkańców gminy widzę takie osoby, którym zależy na tym, że dobrze się tu działo i będę z nimi o tym rozmawiać.

Wójt z Gaworzyc już zdecydował, co zrobi

- Czuję się na siłach więc chciałbym kontynuować pewne rzeczy i zadania. Jeżeli się nie ma pomysłu na przynajmniej pięć lat do przodu to nie ma sensu kandydować - twierdzi Roman Jabłoński.

W Radwanicach też już zapadła decyzja. Jaka?

- Tyle mamy rzeczy do zrealizowania, tyle rozpoczętych zadań, że trzeba kandydować – zaznacza z uśmiechem, a na poważnie dodaje: - Myślę, że kampanię wyborczą wójta nie realizuje się przez kilka tygodni, lecz trwa ona przez cały czas jego pracy. W moim przypadku trwa już od 10 lat i to mieszkańcy mają obowiązek ocenić i zdecydować, czy chcą kontynuacji.

A jeśli miałbym zaskoczyć mieszkańców to chyba jeszcze większym zaangażowaniem, choć nie wiem czy to jeszcze możliwe, bo jeśli chodzi o rozwój naszej gminy, to osiągnęliśmy bardzo dobre efekty – dodał wójt gminy Radwanice.

Wójt zaznaczył, że chce, by był utrzymany kierunek rozwoju, m.in. ten dotyczący usług społecznych.