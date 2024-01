Mieszkańcy Moszowic w gminie Kotla mają nową sołtyskę. Na zebraniu wybrali ją jednogłośnie

Moszowice w gminie Kotla ma nowego sołtysa. Wczoraj, 16 stycznia podczas spotkania wiejskiego, jednogłośnie została wybrana Elżbieta Okrzymowska.

W zebraniu wzięła udział p.o. wójta Kamila Suchocka-Szperlik oraz przewodnicząca rady Halina Przybylska. Spotkanie to stanowiło również doskonałą okazję do podziękowania za pracę poprzedniej sołtysce Halinie Bobel, która sprawowała funkcję sołtysa sołectwa Moszowice w okresie od 2 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2023 roku.