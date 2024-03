Uwaga! Rolnicy odblokowali drogę z Głogowa w kierunku huty! Zrobili to po rozmowach z policją

Rolnicy odstąpili od blokowania DW 292 z Głogowa w kierunku huty miedzi. Dziś, tj. 20 marca, około godziny 11, po rozmowach z policją, protestujący opuszczają odcinek między zjazdem na Biechów a skrętem do Kamionej.

Protest w tym miejscu trwał od godziny 5 rano, co praktycznie paraliżowało dojazd do zakładów pracy w tym do HM Głogów.