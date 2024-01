Kamila Suchocka- Szperlik wystartuje w wyborach na wójta gminy Kotla. - To była jedna z trudniejszych życiowych decyzji - mówi

- Uważam, że to jest najlepiej przygotowana osoba do tego żeby pełnić funkcję wójta gminy merytorycznie, ale również od strony typowo ludzkiej. Stoi za nią grupa wspaniałych ludzi, z którymi sam współpracowałem wiele lat. Wierzę w to, że to Kamila wygra wybory na wójta, a ja deklaruję jej wsparcie czy to w Warszawie czy we Wrocławiu – powiedział poseł.