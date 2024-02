KGW Gaworzyce to zgrane, lubiące się babki nastawione na działanie. Nic więc dziwnego, że ich imprezy są znane w całym regionie

Dzisiejsze Koła Gospodyń Wiejskich to zupełnie inne organizacje niż te które kojarzą się wyłącznie z ludowymi strojami i paniami stojącymi na festynach z lokalnymi smakołykami. I owszem, tak też jest, ale obecnie to przede wszystkim grupa aktywnych kobiet mająca duży wpływ na rozwój swojej wsi i gminy. Organizują wiele akcji, także tych pomocowych, ale też zwiedzają kraj, muzea, rozwijają swoje pasje i się bawią. Dziś do KGW nie należą tylko seniorki, ale i młode kobiety. I właśnie w tej różnorodności jest wielka moc i siła w działaniu.

Imprezy dla kobiet mają ogromne wzięcie

- Bardzo nas to cieszy, dlatego na prośbę pań, jeszcze w tym roku zorganizujemy kolejną imprezę, ale tym razem będzie to babski comber – mówi Karolina Cieślak , członkini KGW Gaworzyce. - Na 19 października zapisało się już 160 kobiet. Mało tego! Na Dzień Kobiet 2025 mamy już około 170 chętnych!

Domowe pączki KGW Gaworzyce

Stawiają na szkolenia, kursy i integrację

KGW: Jesteśmy fajne babki i się lubimy

Tych planów i projektów na cały rok zapewne by nie było, gdyby nie zgranie w KGW i dobre relacje między członkiniami. A nie jest ich wcale aż tak dużo, bo o ile w akcjach bierze udział około 20 pań, to aktywny trzon koła stanowi 10 osób. Są w różnym wieku, najmłodsza ma 37 lat, najstarsza przekroczyła 70. Młode dzielą się energią i pomysłami, starsze to prawdziwa skarbnica wiedzy, doświadczenia no i sprawdzonych przepisów kulinarnych. Każda z nich ma swoje rodzinne obowiązki, a większość z nich pracuje zawodowo.