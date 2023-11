Roszarnia w Radwanicach ma dostać drugie życie. Zobaczie, jak może wyglądać obiekt po adaptacji

Ale niebawem może to się zmienić. Wójt gminy Radwanice Paweł Piwko ma plan, by utworzyć tam Centrum Usług Społecznych. Niedawno przedstawił nawet wizualizację obiektu po przebudowie, który może wyglądać imponująco.

- W tym roku, za nieco ponad 200 tysięcy złotych, kupiliśmy roszarnię od komornika, bo zależało mi na tym, by historia Radwanic nie została zaprzepaszczona, i by nie dopuścić do całkowitego wyburzenia budynków – mówi wójt Paweł Piwko. - Obecnie trwają prace rozbiórkowe tych obiektów, których nie uda się już uratować. Zostawimy jednak w całości główną, historyczną część fabryki. Prace potrwają do końca roku.