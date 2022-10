Przy ulicy Wita Stwosza w Głogowie będzie nowy chodnik i ścieżka rowerowa

Zakres planowanych prac obejmuje:

budowę chodników i ścieżki rowerowej przy ul. Wita Stwosza wraz z nawiązaniem do wykonanego chodnika i ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Wita Stwosza, drogi wojewódzkiej nr 292, ul. Kazimierza Wielkiego – o długości ok. 1200 mb,

przebudowę istniejących zjazdów do marketu Biedronka, Szkoły nr 14 i ulicy Brzoskwiniowej

budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego polegającej na doświetleniu projektowanego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 14

montaż dwóch nowych latarni i wymianę jednej istniejącej.

Koszt prac to ok. 1,7 mln zł. Prace rozpoczną się w tym roku, a zakończą przed wakacjami w roku przyszłym.

Prezydent miasta zaznacza, że zadanie jest kontynuacją prac przy ul. Wita Stwosza od Górkowa do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie wybudowano już chodniki, oświetlenie i ścieżkę rowerową.