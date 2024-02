Zbroją teren pod budowę aż 79 domków letniskowych nad Jeziorem Sławskim

Rok po wycięciu kawałka lasu nad Jeziorem Sławskim między Sławą a Lubogoszczą, ruszyły roboty przy uzbrajaniu terenu pod budowę domków letniskowych. Robi to miejscowa firma budowlana „Marsylia” . Najpierw cały teren wyrównano, a potem pod DW 278 przeciągnięto sieć wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie trwa rozprowadzanie mediów do mniejszych, wydzielonych działek, na których staną budynki.

Działkę dzierżawi firma z Nowej Soli

Przypomnijmy, że atrakcyjna działka nad zatoką jeziora to własność Nadleśnictwo Sława, które wydzierżawiło ją firmie Green House Uścio i Wspólnicy Sp. J. z Nowej Soli. Firma ta wygrała licytację, do której przystąpiło aż jedenaście podmiotów.

Roczna dzierżawa wynosi ok. około 200 tysięcy złotych netto. Umowa weszła w życie ostatnim kwartale 2021 r., a październiku 2022 r., na wniosek inwestora, dyrektor RDLP wydał decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, czyli na wycinkę drzew.