Polkowicki aquarapk przechodzi totalną przebudowę. Oddany w 1998 roku obiekt był wielką atrakcją regionu. Czy znowu tak będzie?

Co ważne, pomimo trwającej modernizacji mieszkańcy nadal korzystają z części kompleksu, na przykład, z kręgielni, sali bilardowej, rehabilitacji i sali fitness.

Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki przyznaje, że mimo wielu przeciwności, takich jak pandemia czy wojna na Ukrainie, udało się uruchomić modernizację obiektu.

– Czekamy na to, aż ten basen będzie dostępny dla mieszkańców nie tylko Polkowic, ale całego Zagłębia Miedziowego. Aquapark jest wizytówką Polkowic. Teraz będzie to obiekt nowoczesny, z licznymi atrakcjami i przede wszystkim bezpieczny dla użytkowników. Dbamy też o to, by proces finansowy nie został zakłócony w żaden sposób. Podejmowane są działania, jak na przykład odzyskanie VAT-u, które mają na celu zapewnienie ciągłości finansowania i stabilnej realizacji tej modernizacji – zapewnia włodarz gminy.