Ostatnie szlify przed otwarciem nowej sali widowiskowej w Sławie. Pierwszą imprezą będzie tam Dzień Kobiet

- Swoją siedzibę będą tu mieć także organizacje pozarządowe. Chodzi nam przede wszystkim o seniorów, choćby Akademię Dorosłego Człowieka, którzy będą mieć tu swoje miejsce spotkań - dodaje dyrektor T. Krzymiński. - Co do funkcji kina to będziemy działać na zasadzie „kina objazdowego”. To znaczy, że raz na jakiś czas będziemy sprowadzać do nas niektóre filmy.