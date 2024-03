Mamy to! GDDKiA wybrała wykonawcę na wykonanie projektu i budowę obwodnicy Głogowa! Zobaczcie wizualizację

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Głogowa! Komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość zadania to ponad 790 mln zł i jest drugą co do wysokości spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców.

- Pierwsza oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę i brak zgodności treści oferty z warunkami zamówienia. Kryterium pozacenowe – przedłużenie okresu gwarancji wszyscy wykonawcy zadeklarowali na takim samym, maksymalnym poziomie to jest pięciu lat – informuje GDDKiA.

Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2024-2027. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego.