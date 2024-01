Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Głogowie. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kończą się zimowe ferie, a wraz z nimi kolejna akcja „Zima w Twierdzy” 2024. Głogowianie nie zawiedli się, bo jak zwykle sporo się działo i było co zwiedzać.

Już w niedzielę, 28 stycznia, finał WOŚP 2024. To już 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdzamy jakie ciekawe fanty trafiły na licytację podczas finału orkiestry w Głogowie.

W Głogowie zorganizowany został Protest Wolnych Polaków - manifestacja przeciw działaniom obecnego rządu. Zorganizował go głogowski Klub Gazety Polskiej.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Głogowianie przyglądają się zmianom zachodzącym w kultowym budynku Kina Jubilat. Zza metalowego płotu wygradzającego plac budowy widać gruz i okna bez szyb. Robi to przygnębiające wrażenie, bo z krajobrazu miasta znika lubiane i przez lata odwiedzane kino. Po przebudowie powstanie tam Miejskie Centrum Integracji.

Do Głogowa zjechali rolnicy kilku powiatów. Na protest przy krajowej „dwunastce” zjawiło się więcej osób i maszyn niż zakładali organizatorzy. Rolnicy zajęli parkingi po obu stronach drogi przy moście na Odrze i nie blokują ruchu. Protestujący wyrażają sprzeciw wobec dramatycznej sytuacji w rolnictwie polskim i europejskim.

Już w niedzielę, 28 stycznia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. Zobaczcie program tego, co się będzie działo w Głogowie.

Groźne zdarzenie na krajowej 12. między Przemkowem a Radwanicami. Nieprzytomnego kierowcę zabrano do szpitala śmigłowcem.

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

Głogowscy seniorzy podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka spotkali się z wyjątkowymi gośćmi - z Pasieki Dziadka Tolka.